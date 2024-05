FIRENZE – Oggi primo test di ammissione a medicina e odontoiatria nelle tre Università toscane. La seconda prova è in programma il 30 luglio.

In Toscana sono 3300 gli iscritti che proveranno ad accedere alla facoltà. In particolare per l’Ateneo fiorentino il test è ospitato presso la Fortezza da Basso nel padiglione Spadolini inferiore: sono quasi 1400 i candidati che vi tengono la prova in base all’area territoriale di pertinenza. I posti complessivi disponibili (provvisori) sono 528 per medicina e chirurgia e 35 per odontoiatria e protesi dentaria.

Per l’Ateneo di Pisa la prima prova si svolge a Polo Fiere di Lucca. Le aspiranti matricole sono complessivamente 1.110 per 333 posti a medicina e 22 a odontoiatria. Mercoledì è invece in programma, sempre al Polo fiere di Lucca, la prima prova per accedere a medicina veterinaria: disponibili 69 posti per 428 candidati.

Sono invece 760 i candidati a Siena: l’esame si terrà dalle ore 9 nel presidio San Niccolò dell’Università.