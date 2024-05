PISA – Una storia a lieto fine per una gattina che si è trovata sul treno Pisa La Spezia, perdendosi. Il treno era partito da Pisa alle 11 con destinazione La Spezia. Una volta a destinazione, la capotreno, prima di chiudere le carrozze, si è accorta della presenza di una gattina nera che se ne stava seduta su di un sedile. Si era evidentemente smarrita.

A quel punto, immediata, è partita la segnalazione alla Polizia Ferroviaria (Polfer) che hanno attivato il Nucleo Soccorso Salvamento Animali (NSA) N.O.G.R.A. della città della torre pendente.

La gattina si è fatta prendere dalla capotreno, dimostrandosi docile e buonissima, anche nel viaggio di ritorno, dove ad accoglierla c’erano i due agenti e il dirigente di nucleo che ha provveduto a prelevare il felino.

A questo punto si tratta di capire in quale stazione possa essere salita tra Pisa San Rossore, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte Dei Marmi, Massa, Carrara, Sarzana, Vezzano, La Spezia Migliarina.

La gatta è priva di microchip, e se non verrà rintracciato il legittimo proprietario/a, sarà data in adozione. Per informazioni: N.O.G.R.A. 347.7687762 – GATTILE A.G.A.P. 320.0568557.