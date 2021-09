FIRENZE – Sono nove i docenti in Toscana non in possesso di Green pass e dunque non ammessi a scuola. E’ quanto si apprende dall’Ufficio scolastico regionale. Al momento non si segnalano altre problematiche in riferimento a ragazzi o personale scolastico.

Costanza Margiotta, che fa parte del Comitato nazionale di Priorità alla scuola, intanto sottolineato come «negli istituti il problema non sia soltanto il Green pass, ma ad esempio le classi pollaio, su cui non c’è attenzione. Il nostro movimento – ha detto – ha sempre rilevato la contraddittorietà di una misura come il Green pass imposta a una categoria di soggetti, il personale scolastico, che si è vaccinata oltre il 90%. Noi peraltro abbiamo chiesto che i docenti fossero i primi a essere vaccinati e la comunità ha risposto benissimo a questa richiesta. Noi siamo sempre stati a favore dei vaccini e preciso che all’interno di Priorità alla scuola non ci sono no vax: abbiamo soltanto, e lo ripeto, evidenziato la contraddittorietà del Green pass. E – ha concluso – c’è il problema dei trasporti, che rimane il grande buco nero visto che agli autisti non è richiesto il Green pass. Noi siamo pronti a manifestare per tutte queste problematiche, il 20 settembre in tutta Italia».