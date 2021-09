FIRENZE – “La Toscana è pronta per tornare in classe”. Lo ha scritto, su Facebook, il presidente della Regione Eugenio Giani che ha poi pubblicato anche una immagine dove si sottolinea che le lezioni saranno al 100% in presenza per tutti.

Prevista una campagna di screening a campione dai 6 ai 14 anni e green pass obbligatorio per tutto il personale scolastico. Inoltre, si legge, “la Regione ha chiesto al Ministero la conferma di organico per superare le classi troppo numerose”. La capienza dei trasporti è all’80%: “La Regione – viene sottolineato – è pronta a coprire i bisogni di tutti i territori per i mezzi pubblici. Lo scorso anno abbiamo aggiunto fino a 330 bus in più”.