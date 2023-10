FIRENZE – “Secondo il dato consolidato al 31 dicembre 2022 in Toscana erano presenti 1.172 minori stranieri non accompagnati. L’altro flusso di dati che viene dai Comuni parlava al 31 agosto 2023 di 1.009 minori. La discrepanza è legata a due modalità diverse di rilevazione ma il dato è sovrapponibile”.

A fare il quadro l’assessore regionale Serena Spinelli, rispondendo nell’aula del Consiglio regionale a un’interrogazione del portavoce dell’opposizione, Marco Landi (Lega). Spinelli ha poi spiegato che tali minori immigrati presenti in Toscana sono al “90% maschi e per quanto riguarda l’età, il 70% hanno tra i 16 e i 17 anni. Il 26% sono di origini ucraina, 21% albanesi, a seguire egiziani, tunisini, pachistani e gambiani”.

Il portavoce dell’Opposizione, Landi, aveva chiesto “quanti sono i minori stranieri non accompagnati presenti in Toscana, dettagliati per comune di accoglienza, sesso, età e Paese di provenienza”, “se la contrarietà alla proposta di realizzazione di un hub regionale per i minori stranieri non accompagnati manifestata dall’assessore Spinelli interpreta il giudizio dell’intera giunta regionale e, in caso affermativo, quali sono le soluzioni che la Regione intende promuovere o adottare per far fronte alle difficoltà nella gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”.