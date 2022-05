FIRENZE – “Poste Italiane ha autorizzato in questi giorni la stabilizzazione di 133 addetti in Toscana, che verranno assunti a tempo indeterminato. I neo assunti saranno così distribuiti: 17 ad Arezzo, 53 a Firenze, 14 a Lucca, 17 a Pisa, 21 a Pistoia e 11 a Prato”. L’annuncio arriva da Sandro Vigiani, segretario generale Slp–Cisl Toscana, il sindacato maggioritario in Poste Italiane.

Si tratta di un percorso di stabilizzazione di lavoratori già in precedenza occupati con contratto a termine in Poste Italiane, in continuità con gli interventi definiti, per il triennio 2021-2023, nell’accordo sindacale dello scorso 3 agosto.

“Un contingente importante – aggiunge Vigiani – arrivato anche grazie alle nostre incessanti richieste che dovrà servire a rimettere in sesto un servizio che con le centinaia di assenze legate all’emergenza sanitaria (quarantene, genitori a casa con i bambini in dad etc.) e arrivi di quantitativi eccezionali di pacchi, è stato messo in forte difficoltà.”

Per domani, martedì 31 maggio, a partire dalle ore 16.00, Slp-Cisl Toscana ha organizzato un incontro on–line sulla piattaforma ‘Go to Meeting’, durante il quale Sandro Vigiani risponderà a tutte le domande delle persone che si apprestano ad entrare in Poste Italiane.

“Ci mettiamo a disposizione – spiega ancora Vigiani – sia in maniera virtuale che fisica, attraverso il supporto di tutte le nostre sedi territoriali, di tutti coloro che necessitino di informazioni e chiarimenti in merito a questo importante ingresso in Poste. La riunione di domani è dedicata principalmente agli ingressi immediati, ma siamo disponibili a fornire informazioni anche per le future stabilizzazioni”.