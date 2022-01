FIRENZE – Tutti i nuovi casi di Covid in Toscana sono causati da variante Omicron. A dirlo Mauro Pistello, direttore dell’unità operativa di virologia dell’Aou Pisana intervendo a che ‘Che giorno è’ su Rai Radio1.

«Questa variante si muove molto rapidamente, gli ultimi giorni dello scorso anno eravamo già oltre l’80% dei casi e proprio in questi giorni, l’1 e il 2, per quanto riguarda almeno la nostra realtà o la realtà toscana, tutti i nuovi casi sono causati da variante Omicron – ha detto – . È un po’ a macchia di leopardo però è chiaro che nelle zone in cui c’è un maggior flusso anche di turisti e di scambi la variante Omicron ha praticamente preso il sopravvento rispetto alla Delta. In altre regioni in cui ci sono meno flussi e meno scambi di persone resiste ancora in qualche modo la Delta ma penso sia solo questione di tempo».

Domani la flash survey per una fotografia in tempo reale



«Come da disposizione ministeriale si chiede che i nuovi casi vengano controllati – aggiunge -. Negli ultimi giorni a dire la verità, anche per una riduzione dei reattivi a livello globale per questa caratterizzazione, si fa più in modo mirato su soggetti che hanno manifestazioni cliniche più importanti e che richiedono il trattamento con i monoclonali, che tra l’altro a seconda della variante devono essere usati in modo diverso, ebbene in tutti questi è stata riscontrata la variante Omicron. Tra l’altro proprio da domani cominceremo una nuova ‘flash survey’ come abbiamo eseguito il 20 dicembre, quindi una istantanea della distribuzione delle varianti effettuata in tutta Italia esattamente con gli stessi criteri e gli stessi metodi per cui rappresenterà una fotografia fedele di quanto abbiamo in tutte le regioni italiane».