SAN GIMIGNANO – Domenica 17 ottobre 2021, ore 17, a San Gimignano, Piazza Pecori (in caso di maltempo Loggia del Palazzo del Podestà), Franco Cardini e Orazio Olivieri presentano il libro “San Gimignano” Una guida per perdersi, di Marco Lisi – Tarka edizioni. Conduce l’incontro, Carolina Taddei (Assessore alla cultura).

Il libro

Spesso turisti e visitatori dispongono di guide, per quanto di solito non le consultino o le consultino male, sciattamente e distrattamente. Ma le guide, anche le migliori e le più affidabili, nella migliore delle ipotesi non bastano; e spesso risultano a ben guardare addirittura nocive. Perché servono a non perdersi nella città che si visita. Ed è questo il colpo di scena che offre questo libro. Marco Lisi, che San Gimignano la conosce bene, ha proprio voluto scrivere non una “guida”, bensì un’“antiguida”. Dal momento che – lo dice la parola stessa – la funzione di una buona guida è quella di guidare, quindi di evitare che chi vi abbia riposto fiducia si perda, quella di questo libro è proprio aiutare chi lo segua a perdersi nel labirinto delle piazze, delle strade, dei vicoli, degli svincoli sangimignanesi. Il che può non sembrare poi così scontato, in una cittadina che rivendica orgogliosamente il titolo di “città” ma conta sì e no ottomila abitanti, è lunga novecento metri e larga quattrocento. Un libro senza dubbio che può servire a chi San Gimignano non la conosce o la conosce poco: ma serve soprattutto a chi è convinto di conoscerla bene. Rimescola le carte, fa volare per aria preconcetti, scompiglia immagini consolidate…, riattizza passioni sopite e ne suscita delle altre.

Marco Lisi è nato e vive a San Gimignano. Laureato in filosofia all’Università di Firenze, ha gestito un campeggio, ha fatto il maestro elementare, il dirigente scolastico e, per dieci anni, il sindaco di San Gimignano. Per un lungo periodo si è occupato di vino collaborando con Arcigola e con il Gambero Rosso, di musei come Vice Presidente della Fondazione Musei Senesi e di politica come assessore alla cultura prima e consigliere provinciale poi.

Franco Cardini, cittadino onorario di San Gimignano. Ha insegnato in varie università italiane ed estere prima di ottenere la cattedra di Storia medievale a Bari, Firenze e all’Istituto di Scienze Umane e Sociali, ora aggregato alla Scuola Normale di Pisa. È professore emerito di Storia medievale ed è stato anche Directeur d’Études presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales e Fellow della Harvard University-Fondazione Berenson.

Orazio Olivieri è un esperto di qualità agroalimentare e docente del Master di Cultura alimentare dell’università Tor Vergata di Roma, dove insegna Prodotto e territorio. Ideatore di vari progetti per la tutela e la valorizzazione di prodotti tipici italiani, è anche autore di titoli come Il lardo di colonnata, Lo zafferano di San Gimignano, Ferrara. Terra acqua e sapori e L’età delle spezie. Viaggio tra i sapori dall’antica Roma al Settecento.