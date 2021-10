ASCIANO – Uno degli angoli più suggestivi e più fotografati del territorio ascianese, delle Crete Senesi e dell’intera Toscana diventa un sentiero naturalistico. Sabato 16 ottobre dalle ore 15 l’inaugurazione del sentiero naturalistico “Le Biancane di Leonina”, un percorso che attraversa le celebri conformazioni a cupola d’argilla chiara che disegnano uno scorcio unico e con esso un piccolo ecosistema vegetale e animale.

Ad impreziosire il sentiero alcuni pannelli esplicativi sull’origine delle biancane e su flora e fauna locali. Si arricchisce così di un nuovo percorso l’offerta del Crete Senesi Life Park, il progetto di valorizzazione del turismo lento dell’amministrazione comunale di Asciano.

Vicesindaca Angelini: «Convinti che il turismo slow sia il miglior metodo per scoprire ogni peculiarità del nostro territorio»

«Vogliamo accogliere il visitatore ed offrirgli la possibilità di conoscere per apprezzare al meglio i nostri tesori naturali – spiega la vicesindaca con delega al turismo del Comune di Asciano, Lucia Angelini -. Abbiamo scommesso molto sul progetto del Crete Senesi Life Park perché siamo fermamente convinti che il turismo slow sia il miglior metodo per scoprire ogni peculiarità del nostro territorio ma, al contempo, non vogliamo che un paesaggio da cartolina rimanga tale ma che anzi sia sinonimo della cultura dell’accoglienza, del rispetto per l’ambiente e per le nostre preziose tradizioni. Ringrazio – conclude Angelini – gli uffici del Comune e i professionisti esterni che hanno reso possibile tutto questo e i proprietari del terreno attraversato dal sentiero per la loro disponibilità».

Il programma Alle ore 15 l’inaugurazione e i saluti istituzionali alla presenza del sindaco di Asciano Fabrizio Nucci, della vicesindaca Lucia Angelini; Elisa Rubegni, coordinatrice dei Musei ed Ufficio Turistico di Asciano; Alessandro Maggiorelli di Vademecum Tours. Dopo il taglio del nastro una visita guidata a cura di Vademecum Tours e dell’artista Natascia Ghini e, a seguire, anche la possibilità di percorrere l’anello 3 del Crete Senesi Life Park accompagnati dalle guide ambientali e dall’associazione Avis Walking Taverne e Arbia. Partecipazione gratuita; necessario il green pass.