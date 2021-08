FIRENZE – Due elicotteri del servizio antincendio regionale sono operativi in località Mutigliano, Lucca, per un incendio che sta interessando un bosco misto di pini e querce dopo aver bruciato campi e oliveti.

Le fiamme sono spinte da un vento moderato e stanno risalendo una collina. A terra, sotto il coordinamento di un direttore operazioni, sono impegnate nello spegnimento 4 squadre di volontariato antincendio e operai forestali con il supporto dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la parte incendio in prossimità delle abitazioni. Ulteriori squadre sono in arrivo per lo spegnimento e la bonifica che si protrarrà per tutta la notte.

Intervento anche nel fiorentino

Il sistema regionale antincendio è intervenuto anche a Doccia, nel comune di Pontassieve (FI), per un altro incendio scoppiato all’ora di pranzo. Qui il fuoco ha interessato marginalmente il bosco ma, a supporto dei Vigili del Fuoco competenti per gli incendi della vegetazione, la Sala operativa ha inviato un elicottero, 7 squadre di volontariato antincendio e 2 direttori operazioni. A bruciare, al momento, sono 5 ettari di olivete e terreni incolti.