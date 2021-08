di Marco Buselli

VOLTERRA – Circa tremila euro raccolti in tre momenti iniziali, davanti al Comune di Pomarance, altrettanti attesi da associazioni del territorio.

Questo solo il primo resoconto della raccolta fondi, da parte del comitato di solidarietà Tosco – Sarda, costituitosi da pochi giorni a seguito delle notizie sulla difficile situazione in Sardegna, causata dai gravi e ripetuti incendi che hanno messo e stanno mettendo a dura prova la Regione. «Raramente in così poco tempo – commenta Graziano Pacini, ex sindaco di Pomarance e consigliere del neonato comitato di solidarietà – si era raccolta tanta sensibilità e solidarietà, grazie soprattutto alla mobilitazione spontanea della comunità Sardo-Toscana ed all’intreccio di ottimi rapporti socio-culturali» tra le rispettive comunità.

I prossimi appuntamenti per la raccolta fondi

Proseguiranno a stretto giro gli appuntamenti per la raccolta fondi, a partire da Volterra già dal prossimo sabato di mercato, con un banchetto nelle adiacenze di Piazza dei Priori. Dall’associazione, la cui presidente è Gabriella Sanna, garantiscono”invio aiuti, presenza di garanzia di propri fiduciari sui luoghi del disastro, informativa sulla destinazione e sull’esito degli aiuti”. Un impegno, quello del comitato, che attraversa la fase dell’urgenza, ma con l’obiettivo di rimanere comunque concentrati sull’impegno assunto “verso le zone colpite della Sardegna, dove le necessità si protrarranno per alcuni mesi e non possono essere abbandonate a sé stesse”. Un problema, quello degli incendi, che rischia di mettere realmente a dura prova la comunità sarda, le già precarie attività economiche e i fragili equilibri ambientali. In Sardegna, denuncia Coldiretti, vanno “in fumo ogni quindici anni” ben “quarantamila ettari di bosco”. Problemi che la comunità Tosco – Sarda in Val di Cecina, nel Volterrano, sente come sulla propria pelle. Da qui anche l’apertura di un conto corrente dedicato da parte del comitato di solidarietà, cui tutti potranno donare il proprio concreto contributo. L’Iban è IT47R0359901899084618508382, intestato a Comitato solidarietaToscosarda