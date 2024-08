PIOMBINO – Si è sviluppato nel pomeriggio un incendio su una nave, nel porto di Piombino.

Il problema si è verificato intorno alle ore 16.00 quando si sarebbe notato del fumo proveniente dalla sala macchine. La nave stava per partire verso l’isola d’Elba con 300 persone a bordo. Secondo Il Tirreno l’imbarcazione, “Corsica Express three” della compagnia Corsica Sardinia Ferries, una delle caratteristiche navi color giallo, era partito da pochi minuti dal porto di Piombino quando è stato costretto a rientrare a causa del fumo che fuoriusciva dalla sala macchine. Una volta ormeggiata al molo 2 è scattato il piano di emergenza.

Vigili del Fuoco e Guardia costiera sono intervenuti per la evacuazione dei passeggeri e del personale di bordo, anche attraverso gli scivoli d’emergenza. Tra i danni causati anche il blocco del portellone di poppa, che serve per far salire le auto. Questo aveva impedito il regolare deflusso delle persone.

L’incendio è stato spento dal personale VF e l’intervento al momento risulta sotto controllo. Sono terminate le operazioni di evacuazione dei passeggeri che risultano tutti a terra. Non si segnalano persone ferite che abbiano avuto necessità dell’intervento dei sanitari del 118.