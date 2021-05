FIRENZE – Analizzati dall’Arpat altri 8 pozzi nei pressi della sr 429 nell’Empolese (Firenze) e, come nei primi 14 controllati la scorsa settimana, non è stata rilevata la presenza di sostanze dannose. E’ quanto rende noto la Regione Toscana spiegando che appunto continua l’attività di analisi disposta insieme ad Arpat.

“I risultati, provenienti dall’analisi delle acque di questi ulteriori 8 pozzi, situati nel territorio del comune di Empoli, attestano nuovamente che non vi sono contaminazioni da keu, in quanto non sono state rilevate tracce di cromo e antimonio”.

“Arpat ci ha trasmesso ulteriori risultati – commenta l’assessora all’ambiente della Toscana Monia Monni – e anche da questa analisi effettuata in 8 pozzi nel comune di Empoli, non risultano contaminazioni da Keu. Salgono, dunque, a 22 i pozzi domestici finora sottoposti ad indagine da parte dell’Agenzia regionale, tuttavia nei prossimi giorni il controllo sarà esteso ad altri”.

“Sarà una mia priorità – conclude Monni – informare amministrazioni locali e cittadini, come sta avvenendo in questi giorni, sui risultati di questo monitoraggio. È fondamentale continuare questa attività per la tutela della salute delle persone che abitano in queste aree”.

LEGGI ANCHE