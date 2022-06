FABRO – Gli accertamenti sulle cause dell’incidente che si è verificato sull’A1, tra Fabro e Chiusi in direzione nord, procedono.

Gli operatori della polizia stradale di Orvieto (Terni) stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro che nel primo pomeriggio ha provocato due morti e due feriti. Da quanto emerso, il maxi-tamponamento sarebbe stato provocato dai mezzi pesanti. Sarebbero tre quelli coinvolti, mentre le auto interessate sono cinque. Al momento si registrano otto feriti. Quattro di questi sono stati affidati dal 118, tutti in codice rosso. Nell’impatto una vettura si è ribaltata, contribuendo a bloccare il traffico.

In pochi istanti si è creata una lunga coda, almeno sette chilometri, che ha costretto le forze dell’ordine a chiudere il tratto stradale. La circolazione è stata così deviata verso l’uscita di Orte, mentre il rientro sull’Autosole è in prossimità dello svincolo Valdichiana: per raggiungerlo la via di percorrenza consigliata è il raccordo Perugia – Bettolle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, provenienti da Siena, Perugia e Orvieto, che hanno operato con ventiquattro unità e sei automezzi per liberare i feriti dalla lamiere. Per velocizzare le pratiche è stato utilizzato anche un mezzo di elisoccorso, che ha preso in carico due persone. Altre due sono andate via in ambulanza.