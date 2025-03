Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – E’ stato trasferito al Centro grandi ustionati di Pisa l’operaio che stamani è rimasto ferito nel corso di un intervento sulle linee della corrente in via Santa Petronilla a Siena.

Il 52enne non dovrebbe aver avuto un contatto diretto con i cavi dell’alta tensione, ma sarebbe rimasto ustionato a braccia e volto dal bagliore. In un primo momento era stato portato all’ospedale Le Scotte, poi considerate le gravi condizioni, è stato deciso il trasferimento in una struttura specializzata. La prognosi rimane riservata.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!