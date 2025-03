Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Una delegazione della CISL di Siena, accompagnata dall’on. Francesco Michelotti, ha incontrato oggi a Roma, l’on. Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Durante l’incontro è stato consegnato al Presidente un dettagliato Documento Programmatico sul Lavoro relativo alle criticità e alle opportunità della provincia senese.

Il Presidente Rizzetto ha ascoltato con grande attenzione le proposte illustrate dalla delegazione sindacale, riconoscendo la specificità e l’importanza delle problematiche evidenziate. Ha inoltre illustrato quanto il Parlamento e il Governo Meloni stiano già facendo per il rilancio del lavoro, per l’incremento dell’occupazione e per promuovere lo sviluppo economico nel Paese, evidenziando i recenti e incoraggianti dati ISTAT sull’occupazione che, dopo diversi anni, mostrano segnali molto positivi.

L’on. Rizzetto ha garantito massima attenzione alle questioni sollevate, assicurando la volontà di collaborare attivamente con l’on. Francesco Michelotti, che conosce approfonditamente il territorio e le dinamiche della realtà senese, per individuare soluzioni efficaci e tempestive alle problematiche emerse.

Il Segretario Generale della CISL Siena, Riccardo Pucci, ha espresso soddisfazione per l’incontro, dichiarandosi disponibile ad una continua collaborazione con le istituzioni per affrontare congiuntamente le sfide occupazionali e di sviluppo economico-sociale che interessano la provincia di Siena.