SIENA – Civetta e Istrice non correranno il Palio di Siena per infortuni ai cavalli. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale dopo una consultazione con la commissione veterinaria. “Non è stata una scelta semplice ma sofferta, pensata e documentata” ha detto il sindaco Luigi De Mossi che ha sottolineato che per i due animali si tratta di “piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli”.

Una denuncia per maltrattamento di animali “è stata inviata questa mattina alla procura di Siena dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa nei confronti degli organizzatori del Palio di Siena”. Lo rende noto la stessa associazione spiegando che la denuncia “riguarda le cadute dei cavalli delle contrade Istrice e Civetta avvenute nei giorni scorsi durante le prove”.