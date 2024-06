POGGIO A CAIANO – L’ha inseguita a colpi di spranga, ferendola alla testa. Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Poggio a Caiano (Prato). Si tratta dell’ex marito.

La donna, 37 anni, era a terra e aveva accanto la figlia piccola. Tra i due è in corso una causa di separazione. Già in altre occasioni l’uomo avrebbe cercato di avvicinare la donna sul luogo di lavoro e per questo gli era stato imposto un divieto di avvicinamento, più volte violato.

Il fermo dell’aggressore da parte dei carabinieri è avvenuto a Quarrata (Pistoia). La donna è stata subito soccorsa. Le sue ferite non so gravi.