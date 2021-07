FIRENZE – L’associazione Italian Horse Protection ha consegnato al presidente del Consiglio comunale di Firenze, Luca Melani, la petizione con 35mila firme per l’abolizione del sistema delle carrozze trainate da cavalli per trasportare i turisti nel centro storico.

Aprire immediatamente un tavolo di confronto

Al sindaco e alla giunta «chiediamo di aprire immediatamente un tavolo di confronto, al quale sederci insieme anche ai fiaccherai – ha detto il presidente Sonny Richichi – per trovare la strada migliore che consenta di superare questa arretratezza portando Firenze al livello di civiltà che merita». Secondo Richichi «non è certo nostra intenzione creare danni economici a una determinata categoria di lavoratori, soprattutto in un momento complesso come quello attuale, ma ad esempio perché non sostenere e incentivare la riconversione delle carrozze trainate da cavalli con mezzi elettrici, tecnologici e green, che siano un’applicazione concreta di quella sostenibilità della quale oggi tanto si parla?». Hanno aderito alla petizione, fra gli altri, Enpa Firenze, Lav Firenze, Oipa Firenze, Lida Firenze, Earth Firenze, Futuro Vegan Odv Arezzo, e le associazioni che fanno parte del Caart.