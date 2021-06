FIRENZE – Una petizione online per chiedere al Comune di Firenze di abolire le carrozze ad uso turistico trainate dai cavalli. A lanciarla è l’associazione italiana di tutela dei cavalli Ihp, Italian Horse Protection, sulla piattaforma Change.org.

L’iniziativa, spiega l’associazione in una nota, arriva a seguito dell’incidente avvenuto il 14 giugno scorso quando una carrozza dei cosiddetti ‘fiaccherai’ ha urtato in piazza Signoria due auto in sosta, tra le quali quella del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

«Forma di sfruttamento inaccettabile»

«Quello che è stato raccontato come un incidente dovuto alla furia di un cavallo imbizzarrito, in verità, porta ancora una volta agli onori della cronaca le condizioni con cui sono utilizzati questi animali – dice il presidente di Ihp Sonny Richichi -. Le carrozze sono una forma di sfruttamento ormai inaccettabile nel 2021: la tradizione di trasportare turisti in carrozza per le vie del centro di Firenze costringe i cavalli a un’attività forzata, in un contesto del tutto inadeguato, insalubre e pericoloso come è quello urbano. L’incidente di piazza Signoria dimostra quanto possa essere pericolosa la presunzione, purtroppo ancora diffusa, di sfruttare degli animali per attività umane senza conoscerne e rispettarne la natura e le necessità. I cavalli non si imbizzarriscono, ma reagiscono a stimoli negativi o alla paura reagendo nel modo per loro più naturale: la fuga». Per Richichi, «con questa petizione chiediamo al Comune di Firenze di mettere al centro dell’attenzione la tutela degli animali, abbandonando queste pratiche e abolendo il folcloristico sistema di trasporto dei turisti in centro su carrozze trainate da cavalli. Chiediamo al Comune di tutelare, oltre al divertimento dei turisti, anche la salute e il benessere degli animali. Per quanto ci riguarda – conclude -, siamo disponibili ad accogliere presso il nostro centro di recupero i cavalli dei fiaccherai per garantire loro una vita di libertà e benessere»