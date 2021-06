FIRENZE – Singolare incidente oggi pomeriggio in piazza Signoria a Firenze, per fortuna senza conseguenze se non danni ad alcuni veicoli tra cui quello del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, oggi in visita nel capoluogo toscano.

Il cavallo che trainava una carrozza da ‘fiaccheraio’, di quelle che portano in giro i turisti, si è imbizzarrito e è partito infilandosi tra due auto, quella del ministro e l’altra della scorta, ferme sotto la Loggia dei Lanzi.

Per l’animale nessun danno, per i veicoli sì. Nessuna persona è rimasta coinvolta: il ministro al momento dell’incidente era all’interno di Palazzo Vecchio dove ha aperto i lavori del consiglio comunale. L’animale, a quel punto ‘libero’ dalla carrozza incastratasi tra le due auto, è poi entrato anche dentro la Loggia dei Lanzi dove è stato bloccato: non ha causato danni alle statue, come specificato dagli Uffizi. Il Ministro Lamorgese è comunque poi ripartita da Firenze.