FIRENZE – Il decimo Its è in rampa di lancio. Il sistema toscano di istruzione tecnologica superiore coprirà anche l’area dei servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro.

“Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: non dar vita a Fondazioni che si sovrapponessero sulla stessa area tecnologica di riferimento alle altre già esistenti nel territorio regionale, ma ampliare e potenziare l’offerta formativa toscana andando a coprire aree tecnologiche che finora non vedevano attiva una specifica Fondazione Its”, ha detto il presidente regionale Eugenio Giani.

In particolare, la nuova Fondazione dovrà elaborare percorsi formativi per tecniche e tecnici superiori in ambito di: design e customizzazione del prodotto e servizio; marketing, comunicazione e internazionalizzazione delle imprese; amministrazione, gestione finanziaria e controllo di gestione; gestione e sviluppo aziendali e delle risorse umane; strategia commerciale; disegno dei processi aziendali e delle certificazioni; business management.

La candidatura può essere presentata da una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, che ha sede nella provincia dove sarà attiva l’ITS Academy, e la cui offerta formativa sia coerente con l’Area tecnologica di riferimento, in partnership con almeno una struttura formativa accreditata dalla Regione, almeno una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese, almeno una università, o un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica oppure un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un ente pubblico di ricerca. La nuova compagine, come di consueto, non potrà essere composta da un numero di soci fondatori superiore a 30.