PISA – A seguito delle cariche delle forze dell’ordine contro gli studenti che manifestavano per la Palestina stamani a Pisa forze politiche del centrosinistra e associazioni hanno promosso due presidi uno davanti alla prefettura in piazza Mazzini a Pisa e uno davanti al Comune.

I due presidi sono poi confluiti in piazza dei Cavalieri.

“Le istanze della pace non devono mai sfociare in atti di violenza. Richiediamo la massima tutela dei diritti e delle libertà costituzionali come la libera manifestazione delle opinioni di tutte le persone” hanno detto gli organizzatori.