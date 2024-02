SIENA – La presenza delle Mafie in Toscana non è più una casualità. Da tempo il territorio è diventato meta ambita per gli affari della criminalità organizzata.

Le forze dell’ordine, con la Dia in prima fila, ormai presidiano stabilmente il territorio. Al loro fianco le associazioni che si pongono come baluardo sociale. Tra queste Avviso pubblico, che con eventi, come Pagine di legalità a siena, e incontri con le scuole, prova a porre un argine alla deriva criminosa.