CASOLE D’ELSA – A Casole d’Elsa, nel giorno del solstizio, esplode l’estate con la prima edizione del Festival of The Sun curato da Rick Rubin. Ed ecco la pioggia di ospiti del festival segreto che ha impazzato per giorni sui social e che prevede musica, arte e cultura scanditi dal ritmo della natura per “celebrare la creatività in ogni sua forma”.

Tra gli ospiti della prima giornata (oggi si replica) Jovanotti che si è poi esibito in concerto oltre a Madame, Riccardo Scamarcio con Benedetta Porcaroli, GianMaria, James Blake, Fiammetta Cicogna e Dario Mangiaracina, chitarrista della band “La rappresentante di lista”.

E sul palco piazza della Libertà si è esibita Beth Ditto con i suoi Gossip gruppo prodotto proprio da Rick Rubin e che stasera saranno in concerto a Roma. Tra le altre star internazionali avvistate per le vie di Casole gli Arcade Fire.