PIOMBINO – Per i prossimi 12 mesi sono stati confermati gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell’acciaieria Jsw Steel di Piombino (Livorno).

“Saranno utilizzate le risorse residue della Regione Toscana per finanziare i primi mesi nell’attesa che escano i decreti attuativi previsti dalla legge di bilancio per le aree di crisi complessa”, hanno affermato dal sindacato di base Usb. Il ministero, aggiunge Usb, convocherà le organizzazioni sindacali per la firma dell’accordo a gennaio 2024 e la Regione Toscana ha convocato per il 3 gennaio 2024 il tavolo per le Politiche Attive”. Per Usb, “oltre ad aver garantito il rinnovo degli ammortizzatori sociali, è quanto mai fondamentale mettere in calendario una serie di incontri al ministero per entrare nel merito dei piani industriali di Metinvest e Jsw”.

Fim-Fiom-Uilm hanno dichiarato la loro indisponibilità a siglare un’eventuale proroga inferiore ai 12 mesi, così come richiesto anche durante l’ultimo incontro con il sottosegretario Durigon”. Lo fanno sapere in una nota Fim-Fiom-Uilm. “Riteniamo certamente positivo l’incontro odierno – hanno aggiunto le sigle – ed auspichiamo che gli annunci fatti ieri dal funzionario del Mimit durante il Consiglio comunale, possano permettere di avere fin dall’inizio del nuovo anno delle novità che pongano le basi per rilanciare definitivamente il polo siderurgico piombinese”.

I sindacati hanno spiegato che “Abbiamo avuto la garanzia politica e tecnica che le risorse necessarie saranno disponibili e che saranno individuate direttamente dai tecnici del Ministero e della Regione Toscana le soluzioni per andare in continuità, andando poi a siglare una proroga di 12 mesi. Ciò permette alle migliaia di lavoratori coinvolti, già pesantemente colpiti dalla crisi economica, di poter trascorrere questo breve periodo delle festività natalizie con una maggiore serenità”.