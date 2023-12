PIOMBINO – “Finalmente il merito della causa è stato discusso, ora non resta che attendere la sentenza”.

Decisione che è rimandata a data da destinarsi, perchè il giudice del Tar del Lazio ha trattenuto il giudizio sulla causa intentata dal Comune di Piombino (Livorno) contro la collocazione del rigassificatore nell’area portuale.

“Finalmente il merito della causa è stato discusso – ha dichiarato il sindaco Francesco Ferrari – ora non resta che attendere la sentenza. Il Comune, attraverso il proprio legale Michele Greco, ha ribadito le proprie motivazioni che già in altre sedi si sono dimostrate fondate. Restiamo in attesa della decisione del Collegio. Siamo convinti di aver messo sul tavolo ogni criticità legata all’opera e ciò è stato possibile solo grazie all’enorme e puntuale lavoro dei nostri legali e dei tecnici incaricati”.