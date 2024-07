SIENA – La Contrada dell’Onda con il cavallo Tabacco montato dal fantino Carlo Sanna detto Brigante ha vinto il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

IlDrappellone di Giovanni Gasparro, dedicato alla Madonna di Provenzano e con una menzione per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della città di Siena (avvenuta il 3 luglio 1944) va nella Contrada di via Dupré.





Dopo i due rinvii per maltempo il 2 e il 3 luglio, la Carriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19. Dopo l’ingresso fra i canapi, è stata l’Oca a partire in testa, con Leocorno e Onda subito dietro. Decisiva la “spianata” dopo la prima curva del Casato, quando l’Onda, che nel frattempo aveva superato il Leocorno davanti al palco delle comparse, ha effettuato il sorpasso nei confronti dell’Oca. L’Onda ha poi resistito in testa fino al terzo giro, tagliando per prima il bandierino e conquistando la vittoria.