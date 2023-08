FIRENZE – Adesso c’è il via libera per l’export della Finocchiona toscana negli Stati Uniti. A rendere nota la pubblicazione sul Federal Register il Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp, dopo un intenso lavoro svolto a supporto delle aziende di salumeria della Toscana.

L’esito favorevole per l’esame svolto dalle autorità statunitensi per il riconoscimento della Toscana come territorio indenni dalla Malattia Vescicolare Suina si tradurrà in importanti opportunità di diffusione per i salumi toscani (con meno di 400 giorni di stagionatura).

L’esito finale si avrà al termine del periodo di osservazioni e commenti di 60 giorni, che si concluderà il 23 ottobre; ma la pubblicazione da parte delle autorità statunitensi rappresenta un primo importante step nella direzione di ampliare i mercati di riferimento dei prodotti italiani sul territorio statunitense.