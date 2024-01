FIRENZE – Per un altro anno la Fiorentina potrà usufruire del Franchi. I lavori, in programma dal 1 giugno, saranno eseguiti a tappe, in modo da non compromettere l’accessibilità allo stadio.

La capienza dovrebbe rimanere attorno ai 20mila posti: il minimo richiesto è di 9mila. Il trasloco, necessario per completare gli interventi, è previsto nella stagione 2025-2026. Il progetto non prevede nè la realizzazione di un centro commerciale, nè di un hotel.

Il primo passaggio sarà l’abbattimento del tabellone. Per consentire l’intervento e i lavori propedeutici che si svolgeranno tra fine febbraio e inizio marzo la curva Ferrovia verrà chiusa. Dopo questo primo passaggio inizierà la fase più impegnativa. Per permettere alla Fiorentina di disputare le partite di campionato e coppa, garantendo al contempo l’avanzamento dei lavori, si interverrà nel settore della curva Fiesole e in porzioni dei settori Maratona e Tribuna a partire dal 1 giugno.

Una modifica del cronoprogramma che consentirà alla viola di non lasciare il Franchi per un altro anno e che non avrà nessun impatto sul costo dell’intervento. “Non ci saranno costi aggiuntivi per la rimodulazione dei lavori”, ha spiegato il sindaco Dario Nardella.