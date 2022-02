SIENA – La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha comunicato di aver presentato un’offerta di acquisto di 8 milioni di euro per il Medicine Research Center, ex sede di Siena Biotech.

“L’operazione, in totale coerenza con la pianificazione strategica di FMPS, ha lo scopo di assicurare la disponibilità dell’edificio alla Fondazione Toscana Life Sciences, al fine di consolidarne la presenza ed il ruolo nell’ambito del Parco Scientifico senese, come centro di ricerca e attrattore di imprese altamente innovative” ha fatto sapere con una nota la Fondazione.

L’immobile ex Siena Biotech, era stato realizzato nel 2008 in strada del Petriccio e Belriguardo. Un’opera commissionata allora da Fondazione Mps – di cui la Biotech era partecipata al 100% – all’Immobiliare Sansedoni e inaugurata nel 2009. Al dicembre 2014 risale la messa in liquidazione e nel marzo 2015 il fallimento. Proprietà di una curatela fallimentare, l’immobile fa parte dei crediti di un mutuo che Mps ha cartolarizzato nel 2018. L’edificio è stato oggetto di una serie di aste andate deserte. Dal prezzo iniziale di 16 milioni di euro si era scesi fino all’ultima asta di 12,8 milioni di euro.