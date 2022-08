VOLTERRA – Una ‘Grande Bellezza’ da salvare. L’omonima galleria d’arte contemporanea nel cuore di Volterra (Pisa), che ha ufficialmente aperto il proprio quartier generale dal marzo scorso, rischia una serrata definitiva a ottobre.

Troppe le spese da pagare, in un anno terribile scandito da rincari stellari delle bollette. L’associazione culturale che gestisce la galleria ‘La Grande Bellezza’ ha appena lanciato una petizione online sulla piattaforma gofundme.com per avviare una raccolta fondi e strappare dall’oblio la galleria d’arte. “Volevamo creare un luogo dove si unissero, oltre a quello pittorico, i vari linguaggi artistici e far diventare la galleria ritrovo di eventi culturali, reading poetici e letterali, coinvolgere artisti contemporanei noti e emergenti – si legge nella petizione – Ci siamo riusciti, ma ora non possiamo andare avanti in questo periodo storico così complicato e difficile.

Le spese sono troppe, le entrate poche. Se non raggiungiamo il nostro obiettivo, non potremo portare a termine l’anno, continuare a offrire spazi gratuiti agli artisti e saremo costretti a annullare tutte le mostre in programma. Quello che vogliamo è anche dare la possibilità a ogni artista di avere un rimborso spese per gli spostamenti e le spedizioni delle opere, fornire materiale pubblicitario adeguato perché troppo spesso nel campo dell’arte è necessario autofinanziarsi e non tutti ne hanno la possibilità. Ci siamo chiamati ‘La Grande Bellezza’ perché, come diceva Dostoevskij, pensiamo che solo la bellezza possa salvare questo mondo e noi volevamo portarne tanta per tutti e renderla fruibile gratuitamente, sdoganando il preconcetto tutto italiano che l’arte sia settoriale e destinata solo a una determinata élite. Ora abbiamo bisogno che ci venga tesa una mano per salvare ‘la grande bellezza’ e il nostro sogno. Non vogliamo chiudere – è deciso l’appello dell’associazione – e i fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere le spese di affitto, luce, acqua, materiale pubblicitario, spedizione dei quadri e doveroso compenso per chi contribuisce con lavoro e dedizione alle nostre iniziative”.