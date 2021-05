SIENA – Andrea Bocelli cavalca lungo la Via Francigena e fa tappa nei borghi più suggestivi del senese.

Il celebre tenore, infatti, è il protagonista di “The Journey Andrea Bocelli” il documentario televisivo con produzione e distribuzione internazionale incentrato sul percorso culturale e spirituale che l’artista sta effettuando a cavallo da Roma a Lajatico (Pisa), sua città natale, lungo l’antico cammino del vescovo Sigerico.

Programma e tragitto del tenore sono top secret per evitare assembramenti lungo il percorso ma nei giorni scorsi è stato riconosciuto a San Casciano dei Bagni dove ha incontrato anche la sindaca Agnese Carletti, Radicofani e ieri a Bagno Vignoni. Annunciato per domani l’arrivo a Monteriggioni e non è escluso un passaggio anche a Siena. Oggi ha fatto tappa a Montalcino, nell’abbazia medievale di Sant’Antimo.