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LIDO DI CAMAIORE (LU) – Il Festival La Prima Estate è arrivato alle porte del suo secondo e ultimo weekend. Ospiti internazionali, dal rock al brit-pop, sono pronti ad accendere questi ultimi tre giorni di festa (e di vacanza, seguendo il claim del Festival).

La location è il lungomare di Lido di Camaiore (Parco BussolaDomani, viale J.F.Kennedy), e la musica sarà quella di Nick Cave, dei Gorillaz e dei Twenty One Pilots.

Venerdì 26 giugno sul palco de La Prima Estate saliranno Nick Cave and The Bad Seeds. Ad aprire al main artist i Sleaford Mods, Emilìana Torrini e Dove Ellis.

Il cantautore rock australiano, all’attivo dal 1973, torna in Italia con la sua band fondata nel 1983 assieme al polistrumentista Mick Harvey. All’attivo contano 19 album pubblicati, e quella di Lido Camaiore è una delle date del suo lungo tour europeo, nonché l’unica italiana.

Appuntamento poi a sabato 27 e domenica 28 giugno, quando a calcare il palco sarà il turno dei Gorillaz e dei Twenty One Pilots.

I Gorillaz

Sarà un 27 giugno anni Novanta con i Wolf Alice, i Nation of Language e Don West in apertura ai Gorillaz.

I Gorillaz sono un progetto fondato nel 1998 dal cantante e polistrumentista Damon Albarn (membro dei Blur) e il fumettista Jamie Hewlett.

La band è formata da quattro personaggi animati: 2D (cantante e tastierista), Murdoc Niccals (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista). I Gorillaz tornano live dopo il loro ultimo disco, “The Mountain”, uscito nel febbraio 2026.

I Twenty One Pilots

Gran finale il 28 giugno, con i Twenty One Pilots, Wet Leg, Midnight Generation e l’ultimo annuncio, Aurevoir Sòfia.

I Twenty One Pilots sono un duo musicale statunitense, fondato nel 2009 dal cantante Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun. Hanno raggiunto il successo mondiale tra il 2013 e il 2015, con la pubblicazione del loro album “Vessel” e l’uscita nel 2016 del singolo “Stressed out”, che scalò in pochi giorni le classifiche mondiali.

Compositori anche per numerose colonne sonore, di film e serie tv, i Twenty One Pilots saranno in Italia per la terza volta, dopo il 2019 (Unipol Arena) e il 2025 (Unipol Arena e Forum di Assago).

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