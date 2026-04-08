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LIDO DI CAMAIORE (LU) – Due weekend, il mare, il profumo dell’inizio dell’estate e musica internazionale. Sono questi gli ingredienti de La Prima Estate, il festival musicale che accenderà il lungomare di Lido di Camaiore (Parco BussolaDomani, viale J.F.Kennedy) il 19-20-21 e il 26-27-28 giugno.

Una line up che vede susseguirsi artisti di fama internazionale, dal brit-pop anni Novanta fino alla scena indie e rock contemporanea.

Ogni giorno l’organizzazione del Festival proporrà attività ricreative da fare in spiaggia, come sport, yoga, cooking show e trekking in collina, in attesa dell’inizio del concerto.

Il programma

Ogni sera La Prima Estate propone una line up di almeno tre artisti, che si esibiranno a partire dalle 18.30.

Venerdì 19 giugno

La line up sarà composta dai The Hives e dai Sunday (1994), che apriranno al main artist della serata, Jack White. Gli Hives sono un gruppo punk rock svedese, nato nel 1993 e che ha raggiunto il successo mondiale nei primi anni Duemila. Con 7 album all’attivo, i The Hives hanno collaborato con i The Raconteurs, band ancora all’attivo di Jack White, al quale apriranno la serata.

I Sunday (1994) sono una band dream pop anglo-americana che ha debuttato nel 2024 con un EP omonimo. Nel 2025 hanno pubblicato il loro secondo EP, “Devotion”.

Jack White, all’anagrafe John Anthony Gillis, è un cantautore e attore statunitense. Già chitarrista e cantante dei The White Stripes, ha vinto 12 Grammy Awards, buona parte dei quali per il suo lavoro da produttore.

Sabato 20 giugno

Il 20 giugno sarà il turno dei Marlene Kuntz, in apertura i Ministri, i Casino Royale e i SI’! BOOM! VOILA’!.

I Ministri sono un gruppo alternative rock italiano, nato a Milano nel 2003. Con 8 album in studio e 3 EP, i Ministri sono una delle band della scena indie italiana più amate degli ultimi vent’anni.

I Casino Royale nascono a Milano nel 1987. Band poliedrica, ma dalle radici profondamente ancorate nello ska, da uno dei loro ultimi album è stato tratto il lungometraggio Quarantine Scenario sugli effetti della pandemia di Covid-19.

Il progetto dei SI’! BOOM! VOILA’! nasce a inizio 2026, dalle menti e dall’arte di Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P. Il loro album eponimo è uscito nel gennaio 2026.

A completare questa line up tutta italiana i Marlene Kuntz, band cuneese attiva dal 1988 e altra pietra miliare della scena indie italiana. Saranno loro i main artists della serata, accompagnando il Lido con il loro rock alternativo, dalle influenze noise e grunge.

Domenica 21 giugno

Ad inaugurare il palcoscenico il 21 giugno saranno i The Libertines, i The Wombats e i The Ramona Flowers ad aprire il concerto di Richard Ashcroft.

I The Libertines nascono a Londra nel 1997. Sono tornati in attività continuativamente dal 2014, spaziando dal garage rock al post punk revival.

I The Wombats sono un gruppo inglese nato a Liverpool nel 2003. Con il loro post punk sono una delle band più amate della scena indie britannica.

A seguire saliranno sul palco i The Ramona Flowers, altra band inglese popolare nella scena indie, nata nel 2014 a Bristol. Hanno aperto i concerti dei Bastille, Stereophonics e U2 e contano all’attivo 3 album.

Main artist della serata Richard Ashcroft, cantautore britannico ex membro dei The Verve, band alternative rock che si è sciolta definitivamente nel 2009, dopo una pausa di dieci anni. Ha pubblicato otto album da solista: l’ultimo, “Lovin’ you”, è uscito lo scorso anno.

Venerdì 26 giugno

Si salta poi al weekend del 26-27-28 giugno. Il 26 sul palco saliranno Nick Cave and The Bad Seeds. Ad aprire al main artist i Sleaford Mods, Emilìana Torrini e Dove Ellis.

I Sleaford Mods sono un duo musicale post punk nato a Nottingham nel 2007. Band particolarmente impegnata nell’attivismo e nella lotta alla società consumista, definiscono la loro musica come uno “sproloquio punk-hop minimalista elettronico per la classe operaia”.

Emilìana Torrini è una cantautrice islandese, di origini italiane, in attività dal 1994. Inizia come cantante folk, per accostarsi poi più recentemente alla musica elettronica. Conta dieci album all’attivo.

Thomas O’Donoghue, in arte Dove Ellis, è un musicista folk indie irlandese. Ha debuttato lo scorso dicembre con il suo primo album in studio, “Blizzard”.

Gran finale della serata, Nick Cave and The Bad Seeds. Il cantautore rock australiano, all’attivo dal 1973, torna in Italia con la sua band fondata nel 1983 assieme al polistrumentista Mick Harvey. All’attivo contano 19 album pubblicati, e quella di Lido Camaiore è una delle date del suo lungo tour europeo, nonché l’unica italiana.

Sabato 27 giugno

Sarà un 27 giugno anni Novanta con i Wolf Alice, i Nation of Language e Don West in apertura ai Gorillaz.

I Wolf Alice sono un gruppo alternative rock britannico formatosi nel 2010 a Londra. Con quattro album in studio e due EP, sono stati candidati ai Grammy Awards 2016 per la miglior interpretazione rock.

I Nation of Language nascono a Brooklyn nel 2016. Il trio americano, dalle note new age e indie, nasce dallo scioglimento dei The Static Jacks, e conta al momento quattro album in studio.

Don West è un musicista e modello australiano, interprete principalmente del genere soul. In attività dal 2019, ha pubblicato il suo primo album nel 2025.

Punta di diamante della serata i Gorillaz, progetto fondato nel 1998 dal cantante e polistrumentista Damon Albarn (membro dei Blur) e il fumettista Jamie Hewlett. La band è formata da quattro personaggi animati: 2D (cantante e tastierista), Murdoc Niccals (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista). I Gorillaz tornano live dopo il loro ultimo disco, “The Mountain”, uscito nel febbraio 2026.

Domenica 28 giugno

Gran finale il 28 giugno, con i Twenty One Pilots, Wet Leg e Midnight Generation, ma potrebbero aggiungersi anche altri artisti alla già ricca line up.

Le Wet Leg sono un gruppo britannico, fondato nel 2019 da Rhian Teasdale e Hester Chambers sull’isola di Wight. Attive specialmente nel genere post punk, hanno all’attivo due album in studio, di cui l’ultimo, “Moisturizer”, uscito lo scorso anno.

I Midnight Generation sono una band disco electronic pop messicana, all’attivo dal 2015. Con il loro electronic funk, hanno conquistato la scena internazionale grazie al loro stile che prende a piene mani dai sound anni ‘70.

I Twenty One Pilots sono un duo musicale statunitense, fondato nel 2009 dal cantante Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun. Hanno raggiunto il successo mondiale tra il 2013 e il 2015, con la pubblicazione del loro album “Vessel” e l’uscita nel 2016 del singolo “Stressed out”, che scalò in pochi giorni le classifiche mondiali. Compositori anche per numerose colonne sonore, di film e serie tv, i Twenty One Pilots saranno in Italia per la terza volta, dopo il 2019 (Unipol Arena) e il 2025 (Unipol Arena e Forum di Assago).

Info e biglietti

Con il biglietto “Posto in piedi” sarà possibile accedere a tutte le aree (concerto, food/beverage, ecc.) e iniziative che si svolgeranno all’interno del festival.

Il biglietto “Garden” include invece l’accesso a un’oasi vicino al palco, riservata a un numero limitato di spettatori. Il Garden copre metà del fronte palco, mentre l’altra metà rimane a disposizione del settore Posto in Piedi e ha un ingresso dedicato che consente un accesso al parco più diretto. Ha inoltre un bar riservato, sotto un porticato con vista palco, con servizi igienici dedicati. Gli spettatori potranno muoversi liberamente e raggiungere l’area food & beverage.

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti: https://laprimaestate.it/

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