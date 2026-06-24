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LUCCA – Tutto pronto per l’apertura della 27esima edizione dell’attesissimo Lucca Summer Festival, evento di musica nazionale e internazionale che anima l’estate lucchese nei mesi di giugno e luglio.

Primo grande ospite Ludovico Einaudi. Il pianista torinese, per la prima volta al Lucca Summer Festival, si esibirà questa sera, mercoledì 24 giugno, alle 21.30, in piazza Napoleone, nel pieno centro storico della città.

Dopo un tour mondiale che gli ha fatto calcare i palchi più prestigiosi d’Europa e del mondo (il tour è partito infatti ad inizio 2026 dagli Emirati Arabi, dal Qatar e dall’Australia), Einaudi torna in Italia portando le sue atmosfere emotive e suggestive.

Il programma

Quello con Einaudi è solo il primo di numerosi appuntamenti, che chiameranno a Lucca numerosi ospiti di calibro internazionale, che si esibiranno nella cornice unica del centro storico della città toscana.

Tra gli ospiti internazionali confermati Katy Perry (19 luglio, unica data italiana), Jamiroquai (4 luglio, unica data italiana), Ronnie Wood (17 luglio, unica data italiana), Tom Jones (28 luglio) e Alabama Shakes con Matt Berninger (7 luglio). Anche John Legend (5 luglio), Ronnie Wood (17 luglio), Marcus Miller (21 luglio). Tra i protagonisti italiani invece Ludovico Einaudi (24 giugno), Zucchero (16 luglio), i Pooh (29 luglio).

Neil Young and The Chrome Hearts già annunciata è purtroppo saltata per annullamento da parte del cantautore canadese.

Leggi l’articolo per il programma completo.

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