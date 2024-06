LIDO DI CAMAIORE – «Più che un festival, una vacanza»: è questo il claim de ‘La Prima Estate’, la sei giorni di musica, organizzata a Lido di Camaiore, nell’area che ospitò la mitica Bussola Domani, dalla D’Alessandro e Galli.

Per due fine settimana di giugno – dal 14 al 16 e dal 21 al 23 – saliranno sul palco di Lido di Camaiore diciannove artisti, in quello che, per concezione e organizzazione, è sicuramente il più internazionale dei festival italiani, con nomi che vanno da Paolo Nutini, ai Fontaines D.C., dai Kasabian ai Jane’s Addiction.

«Un’esperienza di alta qualità artistica, selezionata per veri music lovers, lontani dalle classifiche e dai trend del momento»: così gli organizzatori descrivono la proposta musicale de ‘La Prima Estate’ di quest’anno. E, in effetti, il cartellone offre una serie di nomi ricercato, capace di affiancare l’alternative rock più potente, al cantautorato e al soul, senza dimenticare tendenze dome il post-punk, l’indie rock o l’elettronica.

Si inizia venerdì 14 giugno serata che vedrà come headliner i Jane’s Addiction, guidati dall’oramai leggendario Perry Farrel, prima di loro, sul palco, toccherà all’alternative rock dei Dinosaur Jr., i forse meno conosciuti ma non per questo meno interessanti Sleaford Mods che presenteranno l’ultimo lavoro ‘UK Grim’ e una delle più coinvolgenti voci del cantautorato italiano contemporaneo, quella di Motta.

La serata di sabato 15, invece, vuole essere un omaggio alla storia notturna della Versilia, con la serata ‘Kama Kama History’ e che vedrà alcuni dj che hanno fatto la storia del Kama Kama – pionieristico punto di riferimento della musica house – tornare a Lido di Camaiore, per far rivivere quell’atmosfera che aveva del magico.

Il primo fine settimana della manifestazione si chiude – domenica 16 – con i Pheonix a fare da headliner. A fianco alla band troviamo l’energia eclettica e raffinata di Venerus e il duo belga 2manydjs, capace di ridefinire la concezione moderna del Djing.

Il secondo weekend si apre il 21 giugno con Peggy Gou e una serata tutta da ballare, con il duo olandese Anotr e il suo approccio innovativo alla house a cui si affiancherà il dj norvegese Todd Terje, capace realmente di stregare i dancefloor.

Una serata di grande musica quella in programma sabato 22: protagonista principale è il cantautore scozzese Paolo Nutini, che torna ad esibirsi nella provincia di Lucca dopo alcuni anni di assenza, nonostante le sue origini barghigiane. Prima di lui, salirà sul palco Michael Kiwanuka, con il suo soul e pop, afrobeat e rock che gli ha fruttato non pochi riconoscimenti da parte della critica e del pubblico fin dal suo esordio. Sempre nella stessa serata, arriva anche il rock sperimentale con venature post-punk e post-rock dei britannici Black Country, New Road in quella che è la loro unica data italiana, mentre direttamente dalla Scozia arrivano i Swim School che propongono suoni che affondano le radici direttamente negli Anni Novanta, ma che risentono fortemente dell’indie moderno e del dream-pop.

Gran finale, domenica 23 giugno, con quelli che sono i gruppi più interessanti in assoluto: i Fontaines D.C. porteranno sul palco di Lido di Camaiore il loro ultimo lavoro ‘Lovers’ che arriva a due anni dal celebratissimo (e bellissimo) ‘Skinty Fia’. Headliner della serata, un’altra acclamata band, i Kasabian che vantano 5,5 milioni di album venduti in tutto il mondo, un Brit Award, sette Nme Awards e quattro Q Awards. A fare da contorno a queste due band, i londinesi Shame con il loro ultimo album ‘Food For Worms’ e Wu Lu, produttore polistrumentista e cantante inglese.

Ma La Prima Estate non è solo musica: anche per questa terza edizione, infatti, si rinnova l’appuntamento della mattina con lo yoga e il wellness al Bagno Cavallone, così come tornano La Prima Estate Talk, gli incontri a cura di Michele Boroni con gli autori dei più interessanti libri dedicati alla musica, usciti in questi mesi. Protagonisti, tra gli altri, di questi questi appuntamenti sulla terrazza dello stabilimento Santeria Belmare, saranno Stefano Senardi, Luca De Gennaro, Marta Cagnola ed Hamilton Santià.

Sempre su questa terrazza, Valentina Clemente, in collaborazione con SkyTg24 intervisterà gli artisti della rassegna.

E ancora, una guida digitale – curata da Saluti dalla Toscana, in collaborazione con il Festival – che permetterà di scoprire i tesori della Versilia e sarà inviata via mail, gratuitamente, a chi acquista i biglietti LPE e si collega a Google Maps per poter personalizzare il proprio itinerario sul proprio smartphone.

A fare la felicità dei molti spettatori dei concerti del festival arriva la notizia che, da quest’anno, non ci saranno più gli odiati ‘token’ per acquistare cibi e bevande all’interno dell’area de La Prima Estate. Gli organizzatori, infatti, hanno fatto una scelta diversa, quella di una card ricaricabile, che potrà essere ritirata in uno dei tanti punti dedicati e ricaricata on line oppure in loco, in contanti o carta.

Altra novità del 2024, il palco dedicato ai talenti emergenti, una preziosa opportunità per farsi conoscere, grazie alla partnership di Farmaè, brand commerciale di Talea Group, azienda leader in Italia per salute e benessere. Per l’ambiente, invece, nasce da quest’anno il ‘Bar del Riciclo’, dove, in cambio di sei bicchieri di birra o sei bottigliette di acqua vuote, si riceverà una birra o una bottiglietta in omaggio, grazie alla collaborazione tra Warsteiner e Wami, con la supervisione e il patrocinio di Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ProFood Italia e Ersu, la società di rifiuti di Camaiore.

I biglietti de La Prima Estate sono in vendita, oltre che sul circuito TicketOne, sul sito della manifestazione www.laprimaestate.it.