MONTECATINI TERME – “Le terme sono il brand di Montecatini e in un mondo dove il brand conta moltissimo, questo è un valore su cui costruire”.

A dirlo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in un incontro con le categorie economiche avvenuto nella città termale toscana che lancia l’idea di portare a Montecatini Terme il “modello” Salsomaggiore, dove pubblico e privato hanno, insieme, risollevato le sorti delle terme.

“Cosa si può fare, senza cadere di nuovo in progetti pindarici e irrealizzabili? Con una logica pragmatica possiamo partire dalla manutenzione straordinaria di taluni stabilimenti: sono 4-500mila euro che da qualche parte tireremo fuori. Poi servono due ingredienti fondamentali: la dimensione dell’imprenditore che investe nel lungo periodo nel brand Montecatini e la mano pubblica” ha detto Giorgetti.

Senza l’intervento di Stato, Regione e Comune, secondo Giorgetti, “l’imprenditore non può risolvere i problemi”, in quanto “il pubblico deve tutelare il patrimonio storico, mentre il resto deve essere proiettato nella dimensione dell’impresa”. Un esempio pertinente è proprio quello di Salsomaggiore. “Qui – dice ancora il ministro – Cassa depositi e prestiti è intervenuta nell’acquisto degli immobili e un privato è entrato nella gestione. Dobbiamo convincere gli imprenditori che c’è una formula imprenditoriale che può funzionare: se è accaduto da altre parti, con meno storia, meno tradizione e meno brand, non capisco perché non possa accadere anche a Montecatini. Ma l’offerta non potrà essere solo quella del termale classico, in quanto oggi a funzionare è il wellness”.