Tempo lettura: 2 minuti

PISA Ottimo 2024 turistico per Pisa che registra +7,6% di presenze e +9,9% di arrivi. Un risultato reso possibile, in particolare, dall’aumento degli stranieri (+13,9% rispetto al 2023) che hanno rappresentato il 58,8% del totale delle presenze contro il 41,2% degli italiani; mentre sul fronte degli arrivi registrano una quota del 68,1% di stranieri e del 31,9% di italiani.

In termini assoluti il 2024, dunque, migliora il record del 2023 quando era stato registrato, per la prima volta, il superamento di quota 2 milioni di presenze sul territorio comunale di Pisa. Nel 2024, infatti ammontano a 2.189.112 presenze, 154.078 in più sull’anno precedente. Mentre gli arrivi sono stati 984.572 arrivi, 88.498 unità in più sull’anno precedente.

« i numeri delle presenze turistiche e degli arrivi nel Comune dicono che siamo di fronte a una città che è profondamente cambiata sul piano dell’attrattività turistica, in grado di ospitare un numero sempre più maggiore di turisti stranieri, rendendo Pisa una metà sempre più internazionale, in grado di fare ammirare non solo la piazza del Duomo ma anche i lungarni, il centro storico e il nostro litorale – commenta il sindaco Michele Conti -. I numeri sono molto positivi, con oltre 2 milioni di presenze turistiche. Positivo anche il dato dell’offerta che è variegata, dagli alberghi 4-5 stelle ai b&b agli affittacamere, e una potenzialità di oltre 22mila posti letto, con un incremento complessivo di +11% rispetto al 2023. Come amministrazione abbiamo la responsabilità di continuare in questa direzione, promuovere la città e l’intero territorio durante tutto l’anno anche con eventi di forte richiamo, e cercare di stimolare gli operatori che ringrazio anche gli investimenti che stanno facendo in questi anni per fare sempre meglio e a far crescere così anche il dato delle notti di permanenza».

Sono alcuni dei dati raccolti dall’Ufficio turismo del Comune di Pisa relativi all’anno appena concluso, sulla base delle comunicazioni mensili dei flussi turistici effettuata dalle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e dalle locazioni turistiche. I dati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa in sala Baleari a Palazzo Gambacorti.

Nel 2024 gli arrivi nelle strutture alberghiere sono stati 562.581 (+6,4%) e il numero dei pernottamenti è salito a 1.028.103 (+5%). Le strutture extralberghiere hanno registrato 421.991 ospiti (+15%) e le presenze sono state 1.161.009 (+10%).

Litorale Anche per le strutture ricettive del litorale il 2024 è stato un anno particolarmente positivo, nonostante la permanenza media dei turisti abbia registrato una leggera flessione. Complessivamente gli arrivi si sono attestati a 161.713 (+17,4%) e le presenze sono state 636.526 (+7,8%). Il litorale ha registrato un aumento delle presenze dei turisti italiani (+3,4%), a cui si è aggiunto un deciso incremento della domanda internazionale (+14,7%). Positivo anche il dato registrato dalle strutture alberghiere (+11,2% di presenze) e dalle strutture extralberghiere (+4,2%).

Offerta turistica Sempre nel 2024 l’offerta ricettiva del Comune ha registrato un significativo aumento e il numero degli esercizi è salito a 1.764 unità. 72 le imprese del settore alberghiero (-1), 517 le imprese extralberghiere (+58) e 1.175 Locazioni Turistiche (+415). I posti letto sono 22.432, con un aumento di oltre 2mila posti letto (+11,3%).