FIRENZE – Sabato 5 aprile ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) sarà in scena in prima assoluta “L’ultima casa di Rosa”, spettacolo scritto e diretto da Sandro Fracasso con Francesco Baldi nel ruolo di protagonista, a cui è affidata la conclusione della stagione di prosa 2024/2025 a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

La vicenda è quella di Ivo, che lavora in fabbrica e un giorno per lui arriva l’amore: intero e assoluto, senza pesi e misure da prendere, come se fosse stato preparato e fatto maturare nelle ore che scorrono tutte uguali, nello stabilimento. Ivo sa tutto di lei, ma non conosce il suo nome, e se lo conoscesse non saprebbe pronunciarlo, così gliene dà uno scelto apposta, Rosa.

Da un punto imprecisato della seconda metà del secolo scorso, richiamato da luoghi ed eventi che hanno incarnato il boom industriale del nostro paese, una storia che ci riconsegna i sentimenti e i concetti che definiscono, o che dovrebbero definire, il lavoro: la dignità, la dedizione, la responsabilità. E con questi, la speciale variante della cura, per le azioni, per i suoni, per gli oggetti del proprio lavoro.

