SIENA – “Dedico la vittoria al nostro ateneo che è sempre in vetta alle classifiche da anni e gli facciamo fare un balzo in vetta ulteriore. E’ il risultato di una comunità universitaria che ha votato in un’ampia manifestazione di democrazia. C’è stata una partecipazione al voto amplissima, credo come non mai nel passato”.

Così il neo rettore dell’università degli studi di Siena Roberto Di Pietra ha commentato il risultato delle elezioni che lo ha visto vincere il ballottaggio con la sua collega Sonia Carmignani. “Ho massimo rispetto di quanto è stato proposto dagli altri candidati e mi auguro che ci sarà in ogni dipartimento la massima collaborazione” ha proseguito Di Pietra soffermandosi poi sugli interventi principali da realizzare assicurando continuità con quanto già avviato dal rettore Francesco Frati.

“Abbiamo tanto bisogno di investire su un programma di crescita sulla didattica e sul piano della ricerca della sua qualità – ha sottolineato Di Pietra – sul piano della terza missione e sul piano assistenziale e sanitario per l’area della biomedicina e medica che svolge un ruolo nell’ateneo particolarmente rilevante”. “Mi sembra di poter dire che questa campagna elettorale si è svolta con una modalità di assoluto rispetto fra i vari candidati. Credo che dobbiamo essere contenti innanzitutto di questo: di aver proposto idee e un programma che poi la comunità in tutte le sue componenti ha valutato. Cominceremo a lavorare da domani per realizzare quanto abbiamo provato a proporre con il contributo di tutti perché in ogni caso questa è la vittoria del nostro ateneo” ha concluso il rettore.

