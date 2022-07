SIENA – Roberto Di Pietra, professore ordinario in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, è il nuovo rettore dell’Università degli Studi di Siena. Cinquantacinque anni, Di Pietra ha vinto il ballottaggio su Sonia Carmignani, docente di diritto agrario, succedendo a Francesco Frati per i prossimi sei anni accademici dal 2022 al 2028.

Il nuovo rettore, al secondo turno, ha ottenuto 416 voti contro i 409 di Sonia Carmignani. Le schede bianche sono state 22. Al secondo turno hanno votato 1357 aventi diritto pari all’81,16% dell’elettorato attivo. Al primo turno di votazioni, che aveva già visto una larghissima partecipazione, con l’80,02% degli aventi diritto con 1338 voti espressi, nessuno dei tre candidati aveva raggiunto la soglia necessaria per essere eletto. La più votata era stata Sonia Carmignani, con 301 preferenze, seguita da Roberto Di Pietra con 280 e Francesco Dotta con 207. Quest’ultimo aveva poi annunciato il ritiro della sua candidatura.

Roberto Di Pietra è professore ordinario in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena. Ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa nel 1997; ha inoltre ricevuto il titolo di specialista in discipline bancarie nel 1993. Le principali aree di ricerca di Di Pietra sono nell’ambito della Ragioneria internazionale, della Revisione e della Storia della Ragioneria.

È stato direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dal 2016 al 2021 e componente del Senato Accademico nel periodo 2016-2021. È Past e contributing Editor Journal of Management and Governance ed è stato Editor-in Chief dello stesso Journal dal 2007 al 2016. È Past President della società Italiana di Storia della Ragioneria e ne è stato Presidente dal 2014 al 2018. È, inoltre, componente degli Editorial Board delle seguenti riviste; Accounting in Europe; rivista Espanola de Contabilidad y Financiaccion de Empresa e Financial Reporting.