SIENA – Pronostico della vigilia rispettato. Per il nuovo rettore dell’università di Siena sarà necessario attendere ancora.

Nel primo turno di votazioni, che ha visto una larghissima partecipazione, 80,02% degli aventi diritto (1338 voti espressi), nessuno dei tre candidati ha raggiunto la soglia necessaria per essere eletto. In testa Sonia Carmignani, con 301 preferenze, poi Roberto Di Pietra, 280, e Francesco Dotta, 207. Con queste distanze risicate, difficile che qualcuno si ritiri dalla contesa in vista del secondo turno, previsto per mercoledì 13 luglio. In quel caso sarà necessario ottenere la maggioranza assoluta dei votanti. L’eventuale terzo turno, un ballottaggio, è in programma il 19 luglio.