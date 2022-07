SIENA – Si è tenuta nel palazzo del rettorato dell’Università di Siena la cerimonia per il conferimento della “Prigogine Medal” al professor Simone Bastianoni, ordinario di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, coordinatore della Scuola di Dottorato in Scienze Ambientali, Geologiche e Polari e Delegato del Rettore per la Sostenibilità.

Il prestigioso riconoscimento viene attribuito ogni anno, in maniera congiunta dall’Università di Siena e dal Wessex Institute of Technology (UK), a uno scienziato leader nel campo dell’ecologia sistemica, dello sviluppo sostenibile e della ricerca sugli ecosistemi, per onorare la memoria del professor Ilya Prigogine, Premio Nobel per la Chimica, cui l’Università di Siena aveva attribuito nel 1990 la Laurea Honoris Causa in Scienze Biologiche.

La cerimonia per la consegna del riconoscimento si è tenuta presso l’Università di Siena in collegamento con il Wessex Institute of Technology (Politecnico di Southampton, Inghilterra).

Il professor Simone Bastianoni nell’occasione ha tenuto la sua Prigogine Lecture dal titolo “A Sustainability Viewpoint for a Post Covid-19 Pandemic Society”. Alla premiazione erano presenti le autorità accademiche dell’Ateneo, e in collegamento le autorità accademiche dell’istituto universitario inglese.