FIRENZE – In dirittura d’arrivo il provvedimento della Regione con il quale viene approvato l’elenco delle aziende toscane beneficiarie delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti, con validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione dell’atto.

Le nuove autorizzazioni per impianti viticoli vengono concesse alle 818 aziende che ne hanno fatto richiesta e consentiranno di impiantare un totale di 639 ettari (la quota destinata alla Toscana dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a fronte di una richiesta totale di oltre 4877 ettari), corrispondenti all’1% dell’intera superficie toscana investita a vigneti.

“Si tratta di un provvedimento molto atteso dai viticoltori toscani – ha ricordato la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – per il quale avevamo più volte sollecitato il Ministero alla definizione delle procedure preliminari in quanto consente ai viticoltori l’ampliamento delle proprie superfici vitate”.

Le aziende a cui sono state concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% di quanto richiesto potranno rinunciare all’autorizzazione tramite il sistema informatico di Agea entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino regionale (Burt). A partire da quella data Artea provvederà a registrare sul registro telematico le autorizzazioni concesse a ciascuna impresa, al netto delle eventuali rinunce.

Si ricorda infine che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell’ambito dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’art. 58 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115.