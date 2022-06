FIRENZE – La cessione da parte della Regione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana avverrà entro febbraio 2023. E’ quanto emerso durante i lavori della Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Toscana che ha analizzato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate della Toscana.

Allo stato attuale, secondo quanto riferito dai tecnici della giunta, l’avviso di manifestazione di interesse è in corso di definizione, dovrebbe uscire nelle prossime settimane. “Non sarà comunque vincolante”, hanno spiegato, si tratta di una “prima esplorazione di mercato”, alla quale “hanno aderito buona parte dei soci privati attualmente presenti in Fidi”. Il nuovo processo di razionalizzazione, che la commissione voterà probabilmente la prossima settimana per l’inserimento nei lavori dell’assemblea toscana del 14 e 15 giugno, interviene anche su Sviluppo Toscana e prevede, al 31 agosto, la “valutazione e approvazione del nuovo piano industriale da parte della Giunta” ed entro l’anno l’acquisizione di tutte le azioni Sici.