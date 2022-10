ROMA – Ignazio La Russa è il nuovo Presidente del Senato della Repubblica. L’elezione dell’esponente di Fratelli d’Italia è stato eletto a scrutinio segreto alla seconda votazione (non accadeva dal 2008) e ha raccolto 116 voti a favore (la maggioranza delle preferenze scattava a 104). Sono invece 66 i senatori che hanno votato scheda bianca. Con il giallo di Forza Italia che per la gran parte non lo ha votato.

I presenti in aula oggi erano 187 e per l’elezione del nuovo presidente hanno votato in 186. “Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che si sono astenuti e quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra” ha detto La Russa nel suo primo discorso ufficiale.

Presenti anche i nuovi 12 senatori eletti in Toscana. Per Fratelli d’Italia: Susanna Donatella Campione, Paolo Marcheschi, Simona Petrucci, Patrizio Giacomo La Pietra, per il Pd Ylenia Zambito, Dario Parrini, Silvio Franceschelli, per la Lega Manfredi Potenti, Claudio Borghi, per Sinistra Italiana Ilaria Cucchi (assente per Covid), per Azione-Italia Viva Maria Stella Gelmini e per il Movimento 5 Stelle Ettore Antonio Licheri