SIENA – L’occasione è un dibattito sulla sanità senese. C’è l’assessore regionale Simone Bezzini a condurre i giochi e, visto il ruolo, viene naturale pensare che non potrebbe essere altrimenti, essendo chiamato a occuparsi della programmazione dei territori.

C’è però anche una storia parallela in questo incontro. Gli intrecci politici che si registrano tra i presenti. Una sorta di ricco antipasto elettorale. Ci sono gli esponenti di primo piano del Pd, e c’è quel Franco Ceccuzzi che dopo anni nelle retrovie, torna in scena. C’è Claudio Marignani, già esponente di Forza Italia e oggi tra i manovratori di Sena Civitas. Guarda caso, l’unica forza del Terzo polo civico citata ieri dal segretario Democratico Massimo Roncucci. C’è Marco Paglialunga, imprenditore e tra coloro che sarebbero stati incaricati di tracciare la strada per un De Mossi-bis. Ci sono protagonisti della storia recente di Banca Mps, come Marco Turchi.

Non manca neppure uno dei possibili candidati a rettore dell’università di Siena, Francesco Dotta. E’ vero, si parla di sanità, quindi la sua presenza non dovrebbe stupire. Però è anche noto che Medicina, dopo un lungo digiuno, avrebbe il desiderio di tornare a guidare l’ateneo. Una stretta di mano in più non fa mai male. Soprattutto se trasversale.