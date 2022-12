SIENA – A nome di tutta la famiglia Ginanneschi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alle esequie nella basilica di Provenzano e anche coloro che non potendo venire, ci sono stati vicini con il cuore, nel ricordo del nostro Lello.

In questi giorni tristi l’amore e l’affetto mostrati sono stati essenziali per riempire, anche solo un po’, i nostri cuori ammaccati da questo grande dolore.

Nell’aria erano palpabili umanità e pura vicinanza. I colori dei fiori risplendevano e brillavano come il nostro Lello, in un trionfo di bianco e rosso.

Purtroppo, in questi casi, non ci sono mai parole giuste per rappresentare la gratitudine e la riconoscenza. Vi basti però sapere che avete donato alla nostra famiglia un sospiro di sollievo, una ventata di aria fresca, necessari per respirare un po’ più forte.

Un sentito ringraziamento va alle autorità civili, religiose, militari e politiche, ai colleghi giornalisti e della Cna. Senza dimenticare la Mens Sana, tutte le associazioni sportive, il suo amato ciclismo e il mondo del volontariato.

Un ringraziamento dal profondo del cuore va al personale medico e paramedico che si è preso amorevolmente cura di Lello in questi mesi difficili.

Infine ringraziamo tutte le contrade e le rispettive dirigenze, tutto il mondo dei cavalli e del Palio, inclusi i fantini, per la loro sentita vicinanza.

Ma un particolare ringraziamento va all’Imperiale contrada della Giraffa che era davvero tutta la sua vita.

Grazie di cuore, Karina, Costanza, Federica, Anna e Cesare.