VOLTERRA – La Scuola Internazionale di Alta Formazione a Volterra “continua la sua ascesa verso posizioni sempre più consolidate nel panorama delle competenze formative e professionali europee”.

A segnalare il rinnovato impegno che parte dal territorio è la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, cogliendo l’occasione della partecipazione, da parte della scuola stessa, al Programma Erasmus + con ben sei proposte progettuali. “Per la realizzazione di queste proposte, SIAF, confidando di vedersi affidate le risorse richieste, ha guardato prima i bisogni del territorio, analizzandone bene le necessità come l’occupazione e il turismo – dichiara Davide Arcieri, Presidente del SIAF, e quindi si è concentrata sulla creazione di attività che possano rendere attrattiva Volterra a livello internazionale”.

“Si tratta – continua il Presidente – sfruttando le professionalità e le potenzialità della scuola anche come campus, di iniziative innovative in cui credere al fine di elaborare una strategia e analizzare, attraverso intese con soggetti internazionali, elementi utili e vantaggiosi per lo sviluppo sociale ed economico di Volterra”. Dalle ricerche avanzate e strumenti all’avanguardia nel settore della robotica e della fabbricazione digitale, all’attenzione per le nuove modalità di turismo, passando da progetti sulla sostenibilità e sull’ambiente, il SIAF, dopo aver superato una fase difficile negli anni passati, guarda ora con fiducia al futuro, accreditandosi sempre più come realtà capace di interagire a livello internazionale, creando opportunità, a partire dal territorio.